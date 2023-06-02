Antalya'da "Hayvanat Bahçeleri ve Doğal Yaşam Parkları Çalışma Toplantısı" gerçekleştirildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da "Hayvanat Bahçeleri ve Doğal Yaşam Parkları Çalışma Toplantısı" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki toplantıya, Bursa, Darıca Faruk Yalçın, Eskişehir ve Gaziantep hayvanat bahçeleri ile İzmir Doğal Yaşam Parkı yetkilileri ve personeli katıldı.

Hayvanat bahçelerinin yaban hayatına katkıları, proje ve çalışmalarının anlatıldığı toplantıda, sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, yaptığı konuşmada, doğal yaşam parklarının, kentlerin gürültülü havasından uzak, sakinliğin ve huzurun yaşandığı alanlar olduğunu belirtti.

Doğal yaşam parklarının nesli tükenmekte olan türlerin bakıldıkları ve doğaya yeniden kazandırıldıkları merkezler olduğunu vurgulayan Gürbüz, "Hayvanat bahçeleri, bilimsel kurallar ve doğa koruma ilkeleri çerçevesinde işletilmeli, yalnızca teşhir amaçlı mekanlar haline getirilmemeli. Buraların çocuklarımız için bir eğitim merkezi haline dönüştürülmesi de önemlidir." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Antalya Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Aygül Arsun, Bursa Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Erdi Suna, Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Hayvan Yönetimi Müdürü Ezgi Can Vatansever, faaliyetleri hakkında sunum yaptı.







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