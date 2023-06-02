Antalya'da "100. Yılda İlk Spor Lisansım" projesi etkinliği gerçekleştirildi

ANTALYA (AA) - Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "100. Yılda İlk Spor Lisansım" projesi kapsamında Mehmet Kemal Dedeman İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, spor kültürünün yaygınlaştırılması, çocukların sağlıklı ve bilinçli spor yapması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamındaki programa, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Antalya ve 19 ilçesindeki okullarda uygulanacak projede, öğrenciler çeşitli branşlarda spor yaptı. İstasyonlara katılan çocuklar, branşları yakından tanıma fırsatı bulurken, keyifli de zaman geçirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan, İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan çocuklarla badminton maçı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz Gürhan, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle okullardaki öğrencilerin sporla tanışmaları ve spor yeteneklerinin belirlenmesiyle ilgili çok kapsamlı işbirliklerini hayata geçirdik. Bu işbirliklerimiz sayesinde çok daha farklı projelere, çocuklarımızın sağlıklı okul iklimlerinde gelişmelerini tamamlamasıyla ilgili kurumlarımızda çok önemli destekler alacağız. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten en hızlı adım attığımız kurumlarımızla hiçbir şey sözde, sadece protokolde kalmıyor. Hızlı bir şekilde sahada fiziksel yatırımların, yeni açılımların tüm öğrencilerimizle öğretmenlerimizle buluştuğunu görüyoruz."

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