Antalya'da inşa edilen su altı araştırma gemisi göreve başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da inşa edilen su altı araştırma gemisi göreve başladı

AA

Antalya'da inşa edilen su altı araştırma gemisi göreve başladı

ANTALYA (AA) - Antalya'da yapımı tamamlanan dünyanın en büyük arkeoloji gemilerinden biri olduğu belirtilen UPL Bilimsel Araştırma ve İnceleme Gemisi törenle ilk seferini gerçekleştirdi.

Akdeniz Arkeolojisi Derneği tarafından Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'ndeki bir tersanede yapımı tamamlanan, 38 metrelik "UPL Tarım" isimli geminin ilk görevi için Setur Marina'da tören düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, yaptığı konuşmada, 2,5 milyon avroya mal olan geminin Türkiye'nin su altı kazı ve araştırma çalışmaları için tasarlandığını söyledi.

Dünya standartlarında gemiye sahip olmak için iki yıldır çalışma yürüttüklerini anlatan Öniz, "Mersin ve Antalya kıyılarında yürüttüğümüz arkeolojik su altı araştırmalarını ve kazılarını gerçekleştirebilecek daha iyi, modern ve yüksek teknolojili gemiye ihtiyacımız vardı. Yıllardır böyle bir anı bekliyorduk. Su altı arkeologlarının rüyasıydı böyle bir gemi. Çünkü hakikaten hem ebat olarak dünyanın en büyüklerinden hem de teknolojik olarak muhtemelen dünyanın en iyi arkeolojik gemisi diyebiliriz." diye konuştu.

Öniz, geminin sadece Akdeniz Üniversitesinin değil, Türkiye'deki tüm su altı arkeolojisiyle ilgili faaliyet gösteren üniversitelerin, UNESCO ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) kanalıyla gelecek yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de kullanılacağını vurguladı.

- "Gemimizde 4 robot olacak"

Gemide yüksek teknolojinin kullanıldığını belirten Öniz, şöyle konuştu:

"Gemimizde 500 metreden üç boyutlu görüntü alabilen sistem var. Bu sistem sayesinde deniz tabanında bugüne kadar belgeleyemediğimiz derin sularda yatan atıkları bulabileceğiz. Büyük ekranlı bilgisayar sistemlerinin yanı sıra deniz tabanında gemi hareket halinde çalışırken dip sonardan elde edilen görüntüyü araştırmacılarımız takip edilebilecek. Eğer bu görüntüler arkeolojik potansiyel içeriyorsa o derinliğe robot indirip görüntü alabileceğiz. Gemimizde 4 robot olacak. Biraz daha derin sularda artık çalışmalarımızı yalnızca dalgıçlar tarafından değil, robotlar aracılığıyla yapabileceğiz. Bunu dünyada yapabilen birkaç ülke arasındayız."

Geminin hibrit yapıya sahip olduğuna dikkati çeken Öniz, makineleri haricindeki tüm elektriğin üzerindeki güneş enerjisi panellerinden karşılanacağını, ayrıca gemide 5 kişilik basınç odası bulunduğunu bildirdi.

Öniz, su altı kazıları arasında 2018'de tespit ettikleri 3 bin 600 yaşındaki Kumluca Orta Tunç Çağı batığı kazısının önemine işaret ederek gemi sayesinde 50 metre derinlikteki batığı da ortaya çıkaracaklarını sözlerine ekledi.

Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu da Antalya'da su altı arkeolojisi araştırmasına katkı sağlayacak geminin Akdeniz'deki yer altı kaynaklarını ortaya çıkarması açısından önemli olduğunu söyledi.

UPL Tarım Türkiye Müdürü Murat Yahyaoğlu ise önemli bir projeyi desteklemekten onur duyduklarını ve katkılarını sürdüreceklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da "100. Yılda İlk Spor Lisansım" projesi etkinliği gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Antalya'da "100. Yılda İlk Spor Lisansım" projesi ...
Antalya'da "Hayvanat Bahçeleri ve Doğal Yaşam Parkları Çalışma Toplantısı" gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Antalya'da "Hayvanat Bahçeleri ve Doğal Yaşam ...
Aksu Üreticiler Birliği Başkanlığına Turan Şahin yeniden seçildi
YEREL HABERLER Aksu Üreticiler Birliği Başkanlığına Turan Şahin ...
Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi
Miss Mediterranean güzelleri büyük finale hazırlanıyor
YEREL HABERLER Miss Mediterranean güzelleri büyük finale ...
Akdeniz'in derinliklerindeki bilinmeyenler, UPL ile gün yüzüne çıkacak
YEREL HABERLER Akdeniz'in derinliklerindeki bilinmeyenler, UPL ile ...
Antalya'da internetten sahte ürün satan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da internetten sahte ürün satan 4 kişi ...
"Filenin Sultanları" 3'te 3 peşinde
YEREL HABERLER "Filenin Sultanları" 3'te 3 peşinde
Sınav kaygısı, depremzede öğrencilerde daha fazla
YEREL HABERLER Sınav kaygısı, depremzede öğrencilerde daha fazla
Kaş Belediye Meclisi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanının darbedilmesine tepki
YEREL HABERLER Kaş Belediye Meclisi'nde Antalya Büyükşehir ...
2. Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali başladı
YEREL HABERLER 2. Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali başladı
Almanya'da araştırma; Türkiye en avantajlı ikinci tatil ülkesi
YEREL HABERLER Almanya'da araştırma; Türkiye en avantajlı ikinci ...
Seç Market Antalya´da esnafla buluştu
YEREL HABERLER Seç Market Antalya´da esnafla buluştu
KUTBO Başkanı Fatih Durdaş, yeniden TOBB Tarım Kuruluna seçildi
YEREL HABERLER KUTBO Başkanı Fatih Durdaş, yeniden TOBB Tarım ...
Doğu Akdeniz'de istilacı deniz kestanelerinde kitlesel ölüm
YEREL HABERLER Doğu Akdeniz'de istilacı deniz kestanelerinde ...
Finike Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı
YEREL HABERLER Finike Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi ...
2. Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali başladı
YEREL HABERLER 2. Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali başladı
Antalya'ya 5 ayda havayoluyla 3,4 milyon turist geldi
YEREL HABERLER Antalya'ya 5 ayda havayoluyla 3,4 milyon turist geldi
Korsan taksiciye 'Kardeşim biz polisiz' şoku
YEREL HABERLER Korsan taksiciye 'Kardeşim biz polisiz' şoku
Domuzlara çarpıp devrilen otomobilden fırlayan sürücü başka bir aracın çarpması sonucu öldü
YEREL HABERLER Domuzlara çarpıp devrilen otomobilden fırlayan sürücü ...
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyon 405 bini aştı
YEREL HABERLER Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyon ...
Seç Market, "esnaf dostu iş modelini" Antalya'da anlattı
YEREL HABERLER Seç Market, "esnaf dostu iş modelini" Antalya'da ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli ...
Antalya'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER Antalya'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliklerle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.