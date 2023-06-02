Antalya'da jandarma ekipleri tespit ettikleri caretta caretta yuvalarını korumaya aldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun Sahili'nde tespit edilen caretta caretta yuvaları, işaretlenerek koruma altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Titreyen Göl-Sorgun Sahili'nde deniz kaplumbağalarının kumsalı kazarak yaptıkları yuvalara yumurta bıraktıklarını tespit etti.

Sahilde 4 caretta caretta yuvası belirleyen ekipler, yuvaların korunması için işaretlemeler yaparak buraları koruma altına aldı.

Çevredeki vatandaşlara ve turistlere, sahilde çok sayıda deniz kaplumbağası yuvasının bulunduğunu anlatan ekipler, şemsiye ve şezlongların konulduğu alanlara dikkat edilmesini istedi.

Ekipler, sahile araçla girilmemesi ve yuvalara zarar verebilecek her türlü faaliyetten kaçınılması gerektiğini ifade etti.



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