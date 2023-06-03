TÜRÇEV'den Antalya Büyükşehir Belediyesine ödül

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın (TÜRÇEV) dördüncü kez "Türkiye'nin En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülü"nü kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre ve doğa dostu projelerini hayata geçirmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Doğa Koruma Merkezinden oluşan TÜRÇEV ulusal jürisinin ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çevre eğitim ve bilinçlendirmenin öneminden yola çıkarak Sıfır Atık ve Çevre Eğitim Şube Müdürlüğünde çalışan ekiple önemli başarılara imza attıklarını bildirdi.



Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezini açtıklarını ifade eden Böcek, "Çevre eğitimi ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerimizin ödüle layık görülmesi, motivasyonumuzu arttırmakta ve ileriye yönelik yapacağımız çalışmalarda itici güç oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



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