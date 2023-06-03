Voleybolda Polonya-Sırbistan milli maçının ardından

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ANTALYA (AA) - Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi birinci haftasında Antalya etabındaki maçlarını galibiyetle tamamlayan Polonya Milli Takımı'nın oyuncusu Olivia Rozanski, Türkiye'deki mücadelelerin kendileri için çok keyifli olduğunu söyledi.

Polonya Kadın Voleybol Takımı'nın 25 yaşındaki smaçörü Rozanski, maçın ardından seyirciye hitaben yaptığı konuşmada, Antalya'da bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin birinci haftasında Kanada, İtalya, Tayland ve son olarak Sırbistan'ı yenerek liderliğe yükseldiklerini anımsatan Rozanski, "Burada oynamak büyük keyifti. Antalya etabındaki maçlarımızı kayıpsız tamamladık. Bir sonraki buluşmada görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

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