En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Antalya

Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Fabrice Collados (Fransa)

ABD: Perry, O'Neal, Evans, Cuttino, Butler, Skinner (Gates, Hentz, Nuneviller)

Güney Kore: Dain, Eunjin, Miyoun, Seungju, Hoyoung, Jiyun (Jungwon, Sohwi, Hye, Juah, Sohwi)

Setler: 25-16, 27-25, 25-11

Süre: 102 dakika





ANTALYA (AA) - Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi birinci hafta maçında ABD, Güney Kore'yi 3-0 yendi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda başantrenör Karch Kiraly yönetimindeki ABD, Güney Kore galibiyetiyle üçüncü maçını da kazandı. 31 Mayıs'taki ilk maçında Sırbistan'ı 3-2, dünkü mücadelede İtalya'yı da aynı skorla yenen ABD, turnuvadaki son maçında yarın saat 20.00'de Türkiye ile karşılaşacak.

Başantrenör Cesar Hernandez Gonzales yönetimindeki Güney Kore ise Antalya etabındaki üç maçını da set alamadan kaybetti. 31 Mayıs'ta Türkiye'ye 3-0, dün de Kanada'ya aynı skorla mağlup olan Güney Kore, yarın saat 14.00'de Tayland ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.