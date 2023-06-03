Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avsallar Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 5 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen M.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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