Antalya'da park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü

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ANTALYA(AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde park halindeki minibüs yangında kullanılmaz hale geldi.

Yeni Mahalle İnönü Caddesi'nde park halinde bulunan 07 AVH 499 plakalı minibüste henüz bilenmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede aracı saran alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar yangına müdahale etmeye çalıştı.

Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.



Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.



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