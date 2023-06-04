Antalya'da bir genç arkadaşının evinde ölü bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde 23 yaşındaki genç, arkadaşının evinde ölü bulundu.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir evde gece arkadaşlarıyla kalan Vehbi Uçar'ın (23) sabah uyanmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, koltukta hareketsiz yatan Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gencin evde birlikte kaldığı arkadaşları K.K. ve E.S. ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.