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ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), kozmetik sektöründe faaliyet gösteren Güney Kore firmalarının temsilcilerinden oluşan heyeti Isparta'da ağırladı.

BAİB'den yapılan açıklamaya göre, Birliğin, bölge ihracatını artırma ve pazar çeşitliliğiyle katma değerli ürün ihracatını geliştirme çalışmaları devam ediyor.

Geçen yıl ekim ayında Güney Kore'nin başkenti Seul'de kozmetik firmalarını ziyaret eden ve görüşmeler gerçekleştiren BAİB temsilcileri, kozmetik sektöründe faaliyet yürüten Güney Koreli 11 firmadan gelen 14 kişilik heyetle Isparta'da bir araya geldi.

Organizasyonda Batı Akdeniz'de faaliyet gösteren, gül, lavanta yağı başta olmak üzere esansiyel yağ ve kozmetik ürünleri üreticisi firmalar, Güney Koreli firma temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından heyet, gül bahçelerinde, ihracatçı firmaların tesislerinde incelemeler gerçekleştirdi ve ürünler hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BAİB Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükyaman, firmalara kozmetik sektörü hakkında bilgilendirmelerde bulunduklarını, görüşmeler neticesinde esansiyel yağ ve kozmetik ürünlerin ihracatını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

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