Galatasaray'ın şampiyonluğu Antalya'da kutlandı

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu daha önce garantileyen Galatasaray'ın 37. haftada konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesiyle Antalya ve ilçelerinde taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu.

Cumhuriyet Meydanı ile bazı caddelerde toplanan taraftarlar, ellerinde bayraklarla takımlarının marşını söyledi. Sarı-kırmızılılar, araçlarıyla konvoy oluşturarak, şehir turu attı.

İlçelerde de sokaklara çıkan taraftarlar, takımının şampiyonluk sevincini yaşadı.

Polis ekipleri, kent genelinde geniş güvenlik önlemi aldı.









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