Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Manavgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında M.D'nin ilçede yüklü miktarda uyuşturucu satacağı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada, 510 gram sentetik uyuşturucu, 374 sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi ile 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.