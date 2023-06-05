Alanya'da çalıştığı otelin mutfağında fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya'da çalıştığı otelin mutfağında fenalaşan kişi hayatını kaybetti

AA

Alanya'da çalıştığı otelin mutfağında fenalaşan kişi hayatını kaybetti

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı otelin mutfağında fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Türkler Mahallesi'ndeki bir otelin mutfak bölümünde çalışan Hayrullah Çelik (47), bir anda fenalaşarak yere düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine otele gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çelik, yaşamını yitirdi.

Çelik'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına ...
Şehit öğretmenin babası ve annesi 3 gün arayla yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Şehit öğretmenin babası ve annesi 3 gün arayla ...
Caretta carettaların yuva alanı kumsalda ATV tepkisi
YEREL HABERLER Caretta carettaların yuva alanı kumsalda ATV tepkisi
Galatasaray'ın şampiyonluğu Antalya'da kutlandı
YEREL HABERLER Galatasaray'ın şampiyonluğu Antalya'da kutlandı
Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi
Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi
Finike'de domates üretimi artıyor
YEREL HABERLER Finike'de domates üretimi artıyor
Finike'de geri dönüştürülen otobüs mobil kafe olarak hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Finike'de geri dönüştürülen otobüs mobil kafe olarak ...
Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri'nden Antalyalı sanatçılara 2 ödül
YEREL HABERLER Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri'nden ...
Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi
Güney Koreli kozmetikçiler Isparta'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Güney Koreli kozmetikçiler Isparta'da incelemelerde ...
Antalya'da bir genç arkadaşının evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da bir genç arkadaşının evinde ölü bulundu
Birlikte içki içtikleri arkadaşlarını sabah ölü buldular
YEREL HABERLER Birlikte içki içtikleri arkadaşlarını sabah ölü ...
Batı Akdeniz'in ihracatı 5 ayda 1 milyar 120 milyon doları aştı
YEREL HABERLER Batı Akdeniz'in ihracatı 5 ayda 1 milyar 120 milyon ...
Festivale 'kardeş ülke' ilgisi
YEREL HABERLER Festivale 'kardeş ülke' ilgisi
Çocuklar sınavda, aileleri dışarıda heyecan yaşadı
YEREL HABERLER Çocuklar sınavda, aileleri dışarıda heyecan yaşadı
Büyükbaş kurbanlık 84 bin TL'den başlıyor
YEREL HABERLER Büyükbaş kurbanlık 84 bin TL'den başlıyor
Antalya'da LGS kapsamındaki merkezi sınava 36 bin 904 öğrenci girdi
YEREL HABERLER Antalya'da LGS kapsamındaki merkezi sınava 36 bin 904 ...
Voleybolda milli maçın ardından
YEREL HABERLER Voleybolda milli maçın ardından
Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi
GÜNCELLEME - Antalya Adrasan'da etkili olan sağanak sele neden oldu
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Antalya Adrasan'da etkili olan sağanak ...
Antalya'da park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Antalya'da park halindeki minibüste çıkan yangın ...
Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı ...
Voleybolda ABD-Güney Kore milli maçının ardından
YEREL HABERLER Voleybolda ABD-Güney Kore milli maçının ardından

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.