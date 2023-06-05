Caretta carettaların yuvalama alanı Patara kumsalına araç girişi önlensin çağrısı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yuvalama yerlerinden Patara kumsalına, bazı tatilcilerin arazi araçlarıyla girerek off-road yapmalarının engellenmesi istendi.

Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Deniz Kaplumbağalarını Koruma ve İzleme Projesi Başkanı Prof. Dr. Eyüp Başkale, gazetecilere, caretta carettaların, 15 Mayıs-15 Eylül döneminde kumsala gelerek, yuvalarına yumurtalarını bıraktıklarını söyledi.

Gönüllü ekiplerin yumurtaların korunması amacıyla uzmanlar eşliğinde gece boyunca belli saatlerde arazi kontrolü yaptıklarını anlatan Başkale, hem yuva bilgilerini kayıt altın aldıklarını hem de yuvalara zarar verebilecek unsurları takip ettiklerini belirtti.

Yuvaların kuluçka süresi boyunca izlendiğini dile getiren Başkale, yuvaları numaralandırarak kafeslediklerini ve plajın yoğun olduğu bölgelerde de bilgilendirme levhalı kafeslerin kullanıldığını bildirdi.

Ancak plajlara giren araçların, ATV'lerin yuvalara zarar verdiğini ve kumsalın yapısını bozduğunu aktaran Başkale, şunları söyledi:

"Maalesef Patara kumsalında araç girişi yuvalama sezonunda da devam etmekte ve yumurtalar zarar görmekte. Bu konuda gerekli adımlar atılmalı ve önlemler alınmalı. Kum tepesi ve Çayağzı bölgesinden giriş yapan araçları önlemek adına tabelalar yerleştirildi. Ahşap kazıklarla araç girişi engellenmeye çalışıldı. Fakat bazı kazıkların yerinden söküldüğü ve girişlerin devam ettiği gözlemlendi. Özellikle turistlere kiralanan ATV'ler büyük sorun teşkil ediyor."

Başkale, yumurtaların korunması için yuvalama döneminde kumsala araç girişlerinin önlenmesi gerektiğini vurguladı.

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