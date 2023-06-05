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Seçimlerin geride kalması ve yaz tatilinin yaklaşmasıyla turizmde hareketlilik arttı

AA

Seçimlerin geride kalması ve yaz tatilinin yaklaşmasıyla turizmde hareketlilik arttı

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Yılın ilk 5 ayında yaklaşık 3,5 milyon turisti ağırlayan Antalya'da, okulların kapanmasına az bir süre kala rezervasyonlarda artış yaşanıyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, Türkiye turizminde önemli role sahip Antalya'da, turist sayısında geçen yıla göre yüzde 40'lık bir artış olduğunu söyledi.

Deprem ve seçim süreci nedeniyle zor bir nisan-mayıs dönemi geçirdiklerini dile getiren Kavaloğlu, "Hem seçim döneminin atlatılması hem de hava şartlarının güzelleşmesiyle artık sezonumuz başladı." ifadesini kullandı.

İlk 5 aylık verilere göre kente en fazla Almanların geldiğini, Rusların ise ikinci sırada yer aldığını aktaran Kavaloğlu, "Üçüncü sıraya İngilizler, dörde de Polonyalılar yerleşti. Polonya gibi Batı Avrupa'daki, Antalya ve Türkiye'ye sonradan konsantre olmuş bölgelere çok önem veriyoruz. Balkanlar, İskandinavya bizim için çok değerli. İngiltere pazarında ilk defa geçen sene 1 milyon kişiyi aşmıştık. Bu sene Antalya'ya 1,5 milyona yakın İngiliz bekliyoruz. Amacımız 2019'un rekor rakamını yakalamak. Bu sene içerisinde 15 milyonu yakalarsak bu bizim için başarı olacak." diye konuştu.

- Alman turist artıyor

Almanya pazarında bu yıl ciddi artış yaşandığını belirten Kavaloğlu, Antalya geçen yıl 5 ayda yaklaşık 600 bin Alman misafiri konuk ederken, bu yıl bu rakamın yaklaşık 828 bine çıktığını kaydetti.

Geçmiş yıllarda ilk sırada yer alan Rusya'dan bu yıl yaklaşık 784 bin turistin geldiğini aktaran Kavaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş hala sürüyor, Türkiye'nin ve Antalya'nın önemli pazarları şu anda kendi aralarında savaş halindeler. Bu durum turizmi de etkiliyor. Ukrayna'da 1 milyon kişiyi geçmiştik, şimdi ise yaklaşık yüzde 90'a yakın bir düşüş var. Rusya'da 2019'da ülke genelinde 7 milyon, Antalya'da 6 milyon rakamlarını görmüştük. Geçen sene başarı saydığımız rakam Ruslar için 3,5 milyondu, bu sene de 3,5 milyon Rus gelirse başarılı sayacağız kendimizi. Bu rakamları savaş hali, Rusya'daki ekonomik zorluklar ve Ruslara uygulanan izolasyon etkiliyor."

Kaan Kavaloğlu, Rusya'nın daima Türkiye ve Antalya için önemli bir pazar olmaya devam edeceğini ifade etti. Rusya'nın en fazla turist gönderdiği ülkeler arasında Türkiye'nin birinci sırada bulunduğuna işaret eden Kavaloğlu, Türkiye'nin Almanya'da yedinci, İngiltere'de de 10'uncu sırada yer aldığını, bu konumların da çok değerli olduğunu vurguladı.

Kavaloğlu, dünyanın her yerinden turist ağırladıklarına, uzun zamandır gelmeyen İsraillilerin de gelmeye başladığına dikkati çekti.

- Doluluk oranları yüzde 60-80 arasında

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz ise nisan ayının deprem sonrası ve seçim süreci olması nedeniyle turizm açısından zor geçtiğini anımsattı.

"Seçimin bitmesiyle beraber rezervasyon akışlarında ciddi bir artış görüyoruz" diyen Yorulmaz, sezonun hareketlendiğini, güzel bir haziran beklediklerini aktardı.

Yorulmaz, özellikle Kemer bölgesinde doluluğun yüzde 60 ila 80 arasında olduğunu dile getirdi.

Tüm pazarlarda artış yaşandığını ifade eden Yorulmaz, "Rusya pazarında biraz daralma bekliyoruz, o da rublenin değer kaybetmesi ve kendi iç problemlerinden kaynaklı, ama diğer pazarlar gayet iyi. Avrupa pazarının sezonu iyi geçireceğini düşünüyoruz. Antalya çanağında bu yıl 16 milyon rakamını gerçekleştiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Küçük Oteller Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gayret de turizmde yaz sezonunu açtıklarını ve hareketliliğin artmaya başladığını anlattı.

İlk 5 aylık verilerin sevindirici nitelikte olduğunu kaydeden Gayret, "Hava koşulları ve seçim nedeniyle bir duraklama vardı, ama artık yerli ve yabancı turist sayısının artmasını bekliyoruz. Sahil kesimlerinde doluluk oranlarımız şu anda yüzde 60'lar civarında. Okulların tatil olmasıyla bu oran yüzde 90'ları bulacaktır. Çok iyi bir sezon bizi bekliyor. Hem sektör açısından hem de ülke ekonomisi açısından iyi bir sezon geçirmek istiyoruz." diye konuştu.

Otelz.com Genel Koordinatörü Savaş Çolakoğlu ise rezervasyonlardaki hareketliliğin çok iyi olduğunu ve özellikle yüksek sezon denilen haziran, temmuz ve ağustos için ciddi taleplerle karşı karşıya olduklarını belirtti.

Hem yurt içi hem de yurt dışında hareketli bir sezon beklediklerini dile getiren Çolakoğlu, "Turizmde dünyada hak ettiğimiz rakamları elde edebilecek kapasiteye sahip bir ülkeyiz. Avantajlarımız çok fazla. Akdeniz çanağındaki en yeni tesisler bizde, ülkemizde 12 ay turizm yapabilecek ürünlerimiz var. Yeter ki bu ürünleri doğru pazarlayabilelim." dedi.

Son dönemlerde Anadolu'nun birçok şehrinde önemli otel yatırımlarının yapıldığını vurgulayan Çolakoğlu, turizmde Türkiye'nin ciddi gelişme kaydettiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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