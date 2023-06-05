Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya Sert'in bebeği 3 yaşına girdi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da rahim nakli sonrası uygulanan tedavilerle anne olan Derya Sert'in oğlu Ömer Özkan'ın 3. yaş günü kutlandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, 2011'de dünyada ilk olduğu bildirilen operasyonla kadavradan rahim nakledildikten sonra 4 Haziran 2020'de annelik sevinci yaşayan Derya Sert ile eşi Mustafa Sert'in bebeği 3 yaşına girdi.

Sert ailesi, Mersin'in Anamur ilçesindeki evlerinde oğulları Ömer Özkan ile pasta üfledi.

Aileyi arayan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, bebeğin doğum gününü kutladı. Görüşmede Özkan'a annelik heyecanını yaşattığı için teşekkür eden anne Sert, oğlunun sevgisi ve varlığının kendileri için her gün şükür sebebi olduğunu, rahim nakli bekleyen kadınların sabretmeleri gerektiğini söyledi.

Ömer Özkan'a mutlu, güzel bir gelecek temennisinde bulunan Rektör Özkan, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Derya Sert'e 2011'de yapılan nakil tüm dünya için bir ilk oldu. İlk 9 senemiz hayli zorluydu. Hem bizim hem de dünyanın ilk vakası olması vesilesiyle bizi bir hayli yordu açıkçası ama sonuçta 9 yılın sonunda emeklerin hepsine değdi ve sonu mutlu bitti." dedi.

Kendilerine rahim nakli için çok sayıda başvurunun olduğunu dile getiren Özkan, rahim nakilleriyle ilgili mevzuatın devreye girmesiyle nakillerin hızlanacağını belirtti.

Rahim naklini yaptıktan sonra İsveç, Çin, Amerika ve Almanya'da da benzer ameliyatların yapıldığını aktaran Özkan, "Rahim nakli ile dünyada 35 kadın anne oldu. Rahmi olmayan ama yumurtaları olan kendi çocuklarını taşımak isteyen anne babalar için başka bir yöntem yok. Bu anlamda zaten çığır açan, Nobellik bir ameliyat." diye konuştu.

Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e 23 yaşındayken, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti. Sert, uzun süren tedavilerin ardından 3 yıl önce anne olmuş ve bebeğine "Ömer Özkan" adını vermişti.



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