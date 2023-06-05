Antalya'da binlerce dekar araziye su sağlayacak Kızılaliler Göleti, bu yıl tamamlanacak

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaklaşık 2 bin 40 dekar araziye can suyu verecek Kızılaliler Göleti'nin bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

DSİ 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak amacıyla çalışma yapılıyor.

Bu doğrultuda Korkuteli ilçesindeki Kızılaliler Göleti'nde çalışmalar devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, gövde dolgusu ve dolusavak imalatlarının devam ettiği projede yüzde 48 fiziki gerçekleşme oranının aşıldığını bildirdi.

Projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını aktaran Balta, şunları kaydetti:

"İnşaatta ulaşım yolları, gövde, dolusavak sıyırma ve cut-off kazılarını tamamladık. Ayrıca kondüvi, enjeksiyon ve batardo imalatlarını da bitirdik. 495 bin metreküplük gövde dolgusunun ise yüzde 17'sini tamamladık. Çalışmalarımız yıl boyunca aralıksız devam edecek. 2023 yılı içerisinde projeyi bitirip, barajda su tutmayı amaçlıyoruz. Gölet sayesinde modern sulamayla 2 bin 40 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek, kazançları artacak. Antalyalı üreticiler, yılda yaklaşık 19 milyon lira daha fazla kazanacak."

Balta, temelden yüksekliği 32 metre olarak projelendirilen göletin, 877 bin metreküp depolama hacmine sahip olacağını belirtti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.