AGC ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında "sosyal tesis" protokolü imzalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Gazeteciler Cemiyeti arasında Antalyalı gazetecilerin kullanımı için "sosyal tesis" protokolü imzalandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin eski hizmet binasında gerçekleştirilen imza törenine Başkan Muhittin Böcek ve AGC Başkanı İdris Taş ile gazeteciler katıldı.

Böcek ve Taş arasında imzalanan protokol ile yıkılan Özel İdare binası yerindeki parkta bulunan 110 kapalı, 96 metrekare açık alanı bulunan yapı AGC'nin kullanımına yönelik 3 yıllığına tahsis edildi.

Başkan Böcek, burada yaptığı konuşmada, 29 yıllık siyasi hayatında gazeteciler ile gece gündüz demeden işbirliği içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Antalyalı gazetecilerin turizm ve tarım şehri Antalya'da duyarlı bir şekilde görev yaptığını belirten Böcek, "Yerel yöneticilerin çalışmalarının halka duyurulması noktasında çok emeğiniz var. Gazeteci dostlarımızın dinlenebileceği, hoş vakit geçirebilecekleri bir sosyal tesisleri olması noktasında eski İl Özel İdare binasının yerindeki belediyemize ait yapıda bundan sonra güzel anılarınız olacaktır. Bu işbirliği protokolünün Antalya'da görev yapan tüm basın emekçilerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

AGC Başkanı İdris Taş da Antalyalı gazetecilerin böyle bir tesise ihtiyacı olduğunu söyledi.

Gazetecilerin güzel bir ortamda dinlenirken, kentin sorunlarının konuşulacağı, sivil toplum kuruluşlarının toplantılarını yapabileceği bir mekana kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Taş, gazeteciler adına Böcek'e teşekkür ettiğini kaydetti.

Protokolün ardından Başkan Böcek ve AGC Başkanı Taş ile gazeteciler, Antalya Kent Tarihi Sergisi'ni gezdi.​​​​​​​



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