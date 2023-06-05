Kepez'de yaz spor okulları başlıyor

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ANTALYA (AA) - Kepez Belediyesi Spor Kulübü tarafından 9 farklı branşta eğitim verilecek yaz spor okulları başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale getirilen spor okulları, gençlere ve çocuklara eğlenceli bir yaz tatili imkanı sunmaya devam ediyor.

Her branşa yenilenen formalar ve yeni gezi rotaları belirlenen yaz okulları, yüzme, futbol, basketbol, voleybol, tenis, okçuluk, tekvando, güreş ve jimnastik dallarını kapsayacak.

Yaz okulundan faydalanmak isteyenler, Kepez Spor Kulübü'ne başvuruda bulunabilecek.

Yüzme branşı için kayıtlar, Adnan Menderes Tam Olimpik Yüzme Havuzu binasında yaptırılacak.

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