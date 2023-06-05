Serik'te "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Serik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında kursiyerlerin yaptığı resim ve el işi ürünleri sergilendi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fahrettin Canlı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki serginin açılışında yaptığı konuşmada, hayat boyu öğrence kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Merkez bünyesinde çeşitli branşlarda kurslar düzenleyerek insanlara yeni beceriler kazandırdıklarını ifade eden Canlı, 396 farklı kursla 21 bin 974 kursiyere ulaştıklarını bildirdi.



Okullarda 3 bin 545 öğrenciye bağımlılıkla mücadele eğitimi verdiklerini belirten Canlı, kırsal bölgelerde de köy yaşam merkezlerinde 6 kurs açtıklarını ve 142 kursiyere eğitim gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Programda halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

Serginin açılışına, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Belediye Başkanı Enver Aputkan, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Usta, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk de katıldı.

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