Kepez'de 15 bin kitap kapasiteli kütüphanenin inşaatı tamamlandı

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ANTALYA(AA) - Kepez Belediyesi tarafından yapılan 15 bin kitap kapasiteli kütüphanenin yakın zamanda kitapseverlerle buluşması planlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Yükseliş Mahallesi'nde geçen yıl temeli atılan kütüphanedeki çalışmaları inceledi.

Kütüphanenin mobilyalarının alındığını, iç tefrişatında sona gelindiğini aktaran Tütüncü, 200 metrekare kullanım alanına sahip olacak kütüphanede ziyaretçilerin konforlu bir ortamda kitap okuma ve ders çalışma imkanına kavuşacaklarını bildirdi.

Kütüphanenin inşaatının tamamlandığını ve en kısa zamanda açmayı planladıklarını belirten Tütüncü, şunları kaydetti:

"Kütüphaneler yaparak, şehri kitapla buluşturmayı, gençlere bilginin etrafında bir ufuk çizmeyi amaçlıyoruz. Yükseliş Kütüphanemiz de, çocuklarımızı, gençlerimizi, her yaştan hemşehrimizi kitapla, okumayla ve bilgiyle buluşturan güzel bir eser oldu. Öğrencilerimiz, kütüphanemizde hem ders çalışabilecek, hem de kitap okuyabilecek. Öğrencilerimiz için eserler üretmeye devam edeceğiz. Kütüphanemiz 15 bine yakın kitapla kapılarını açacak."



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