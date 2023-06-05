ATSO'dan üyelere "iş sağlığı ve güvenliği" eğitimi

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ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından iş insanlarına yönelik "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim" programı düzenlendi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Müfettişleri Derneği Başkanı Dr. Mehmet Tekelioğlu, ATSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, iş denetimi hakkında bilgi verdi.

B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Mehmet Aksan da deprem ve arama kurtarma hakkında sunum yaparak, kendisinin de iş güvenliği uzmanlığının yanı sıra AFAD gönüllüsü olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremi hatırlatan Aksan, olay yeri yönetimi ve koordinasyonunun hayat kurtarmadaki önemini anlattı.

A sınıfı İGU Makine Yüksek Mühendisi Hakan Erdoğan da iş sağlığı ile ilgili uluslararası uygulamalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

A sınıfı İGU Makine Mühendisi Bedri Tekin, "İş kazaları neden önlenemiyor?" başlıklı sunum yaptı.

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Pakalın, eğitim programlarının üyeler açısından son derece yararlı olduğunu kaydetti.

Programda konuşmacılara teşekkür plaketi verildi.



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