Antalya'da depremzedeler anısına denize çelenk bırakıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için denize saygı çelengi bırakıldı.

Antalya Valiliği koordinesinde çevre bilincinin artırılması ve çevrenin korunmasına dikkati çekmek amacıyla Antalya Yat Limanı'nda etkinlik düzenlendi.

"Temiz Deniz Temiz Dünya" temasıyla Türkiye'de eş zamanlı olarak düzenlenen programda, sahilde ve denizde atık temizliği yapıldı.

Temizliğin ardından, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenenler anısına denize saygı çelengi bırakıldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı konuşmasında, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için çevre temizliğinin önemini vurguladı.

Havanın, denizin ve toprağın temiz olması durumunda yaşamın daha kaliteli olacağını belirten Yazıcı, "Bunları kirlettiğimizde aslında kendi yaşamımızı zora sokup, yaşam kalitemizi düşürmüş oluyoruz. Bu nedenle çevre konusuna hassas bir şekilde yaklaşılmalı. Doğanın, çevrenin korunması ve geliştirilmesi en önemli hedeflerimizden biri. Aldığımızdan daha temiz ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için herkesi işbirliğine davet ediyorum. Yeşili ve mavisiyle Akdeniz'in incisi, turizmin başkenti kentimizi ve ülkemizi daha yaşanabilir, temiz bir çevreyle buluşturalım." diye konuştu.

Temiz bir çevrenin gelecek nesillere bırakabilecek en değerli miras olduğunu dile getiren Yazıcı, bu kapsamda çevre sorunlarıyla mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kentte ayrıca Dünya Çevre Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Muratpaşa ilçesindeki Karaalioğlu Parkı'nda kurulan etkinlik alanında, iklim değişikliği ve çevre kirliliğine dikkati çekmek, duyarlılık oluşturmak adına konser, söyleşi ve atölye çalışmaları yapıldı.

- Aksu'da 5 ton çöp toplandı

Aksu ilçesinde de Dünya Çevre Günü kapsamında çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Aksu Belediyesi öncülüğünde Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği, Belek Turizm Yatırımcıları Birliği, Lara Turizm Yatırımcıları Birliği, sivil toplum örgütleri ve vatandaşların katılımıyla Kumköy ormanlık alanda ve sahilde çevre temizliği yapıldı.

"Çevreyi korumak doğamızda var" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, yaklaşık 3 saat sürdü.

Aksu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Esen Bacak, çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla yapılan etkinlikte yaklaşık 5 ton çöp toplandığını söyledi.

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