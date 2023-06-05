Antalya'da iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde palet çakma makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Sahilkent Mahallesi'ndeki bir iş yerinde arızalanan palet çakma makinesini tamir etmeye çalışan 37 yaşındaki Mustafa Kula'nın başı tamirat sırasında makineye sıkıştı.

İş yerinde bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Finike Devlet Hastanesine kaldırılan Kula, kurtarılamadı.

Kula'nın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

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