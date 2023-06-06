Antalya’da çeşitli suçlardan aranan 162 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 162 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde 29 Mayıs-5 Haziran'da haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 162 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda uyuşturucu ve gümrük kaçağı ürünlerle ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.



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