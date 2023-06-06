AK Parti'li meclis üyesi denizin altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini açtı

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ANTALYA (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Üyesi Onur Uygun, Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış yaptı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı.

İBB Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Uygun, Kaş açıklarındaki Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 45 tonluk tankın bulunduğu bölgede yaptığı dalışla deniz altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini açtı.

Uygun'un, denizin altında 3 metrekarelik "Yine reis, yeniden reis" yazılı posteri açtığı anlar görüntülendi.

Dalışın ardından Uygun, yaptığı açıklamada, yaklaşık 11 yıldır dalışla uğraştığını, batık ve kanyon dalışları yaptığını söyledi.

Uygun, "Cumhurbaşkanımızın milletine olan sevgisi, bizim ona olan sevgimiz tüm zorlukları aşmamız için yeterlidir." dedi.





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