Elmalı'da son yağışlar çiftçileri memnun etti

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da son dönemde etkili olan yağışlar, Elmalı ilçesindeki çiftçileri sevindirdi.

İlçe Tarım Müdürü Dilek Boğatimur, yaptığı açıklamada, ilçede son bir haftadır yağan yağışların arpa ve buğday üreticilerinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Mayıs ve haziran aylarındaki yağışların tarlalardaki başakları yükselttiğini belirten Boğatimur, "İyi bir yağış sezonu geçiriyoruz. Son haftadaki yağışlar özellikle arpa ve buğdayların başaklarını büyüttü. Bu yıl arpa ve buğday rekoltesinde artış bekliyoruz." dedi.

Bayralar Mahallesi'nden çiftçi Hamdi Şahin ise kurak bir sezonun ardından başlayan yağışların kendileri için sevindirici olduğunu ifade ederek, "Bu yıl yağışlar tarlalarımızdaki mahsüllerimize yaradı. Bu yıl buğday üretimimiz hem rekoltede artacak hem de daha kaliteli ürün alacağız." diye konuştu. ​​​​​​​



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.