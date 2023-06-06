Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Havanın 29, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve turistler sahilleri doldurdu.

Konyaaltı Sahili'nde güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler hem denize girdi hem de aileleriyle deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturarak vakit geçirdi.

Bazıları bisiklete binip yürüyüş yaparken, bazıları da parklarda zaman geçirmeyi tercih etti.

Öte yandan, turlarla kente gelen turistler, rehberler eşliğinde tarihi Kaleiçi ve Yivli Minare gibi yerleri görme fırsatı buldu.

Turistler, gezdikleri yerlerde bol bol fotoğraf çekti.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.