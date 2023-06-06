Antalya'da elektrik akımına kapılan genç 55 gün sonra hayatını kaybetti

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde, tele takılan kuşu çubukla kurtarmak isterken elektrik akımına kapılan genç yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sütçüler Mahallesi Güneş Caddesi'nde 55 gün önce tele takılan kuşu tuttukları çubukla kurtarmak isteyen iki arkadaş, akıma kapılarak yere düşmüştü.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri iki genci hastaneye kaldırmıştı. Yaralılardan Yunus Koç olaydan kısa süre sonra taburcu edilirken, Halit Cankurt yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.

Hastanede tedavisi devam eden genç dün hayatını kaybetti. Cankurt'un cenazesi Kepez ilçesi Habibler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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