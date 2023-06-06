Antalya'da çevre temizliği etkinlikleri düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da Dünya Çevre Günü dolayısıyla, doğanın önemine dikkati çekmek amacıyla çevre temizleme etkinlikleri yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Mağara Araştırmaları Topluluğu üyeleri ve Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, Falez 2 Park’ta bir araya geldi.

Yaklaşık 2 saat boyunca devam eden temizlikte falez sahil bandından çok sayıda pet şişe, kilolarca cam ve plastik atık toplandı.

Topluluk üyelerinden Halil İbrahim, falezlerde temizliğin belli bir noktaya kadar yapılabildiğini belirterek, "Aşağıya atılan çöpler ya denize gidiyor ya da atıldığı yerde kalıyor. Bu, milyonlarca turistin geldiği ülkemiz için kötü bir görüntü. Aynı zamanda doğaya da büyük zarar veriyor. Oysaki çözüm basit, aşağıya atmak yerine çok kutusuna atmak” ifadelerini kullandı.

Kepez İlçesinde ise Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, Kepez Ormanı'nı atıklardan temizledi.

Ormanlık alandan toplanan atıklar çöp arabasına konularak, Kızıllı Entegre Katı Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi’ne götürüldü.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Çocuklarımız, doğayı çöplerden temizleyerek biz büyüklere güzel bir mesaj veriyor. Kepez Belediyesi olarak sınırlarımız içerisinde yer alan ormanlık alanlarımızı, imkanlarımız dahilinde periyodik olarak temizliyoruz." dedi.



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