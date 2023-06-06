Manavgat'ta kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Manavgat'ta 428 litre kaçak içinin ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir otelde kaçak içki satıldığı bilgisine ulaştı.

Otelde yapılan aramada 428 litre kaçak içki, 207 boş içki şişesi, 383 içki şişesi kapağı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.