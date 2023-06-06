AK Parti İl Başkanı Çetin, seçim sonuçlarını değerlendirdi

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ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, geçen ay yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin sonuçlarını değerlendirdi.



Kaş Belediyesi Toplantı Salonu'nda yapılan değerlendirme toplantısında konuşan Çetin, seçimlerde büyük bir zafere imza attıklarını söyledi.



Cumhuriyetin yüzüncü yılında, yeni Türkiye yüzyılı sürecinde altın harflerle tarihe geçtiklerini kaydeden Başkan Ali Çetin, "21 yıldır tarih AK Parti’yi yazıyor. 21 yıldır tarih Recep Tayyip Erdoğan’ı yazıyor. 21 yıldır dünya Recep Tayyip Erdoğan’ı gıpta ile izliyor. Bu zafere ulaşmanın sevincini, heyecanını yaşıyoruz." dedi.



Çetin, Cumhur İttifakı'nda yer alanların birbirine kenetlendiğini anlatarak, "Vatandaş Karabağ’ı, Orta Doğu’yu, Balkanlar’ı, Afrika’yı, dünyadaki mazlumları destekleyen liderin arkasında durdu. Cumhur İttifakı'nın arkasında durdu. Büyük bir zafer elde ettik. Beş yıl daha Cumhurbaşkanı'mız hizmetine devam edecek.” diye konuştu.



Avrupa’nın birçok ülkesinde seçim öncesi ve sonrası gazete manşetlerinin değiştiğine işaret eden Çetin, Osmanlı’dan sonra "çökerttik", "bitirdik" dedikleri Türkiye Cumhuriyeti’nin şahlanış dönemine tanıklık ettiklerini dile getirdi.



-“Antalya’da iddialıyız”



İl Başkanı Çetin, seçimin ardından değerlendirmeler yaptıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"19 ilçe belediyesini ve büyükşehir belediyesini almaya talibiz. Antalya’da iddialıyız. Bize düşen vazife çalışmak, geçmişte ne yaptığımızı anlatmak. En kısa sürede teşkilatlarımızda kongre süreci başlayacak. Yerel yönetimlerde hem Kaş’ı tekrar almak hem de Büyükşehire ciddi katkı koymak adına çaba sarf ederek, yolumuza yenilenerek, devam etmemiz gerekiyor. Bu süreci beraberce yöneteceğiz.”



- “Cumhuriyetimizin 100. yılında güzel bir başlangıç”



Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da İl Başkanı Çetin’e destek vermeye devam edeceklerini söyledi.



Bundan sonra da çalışmaları sürdüreceklerini belirten Başkan Ulutaş,”

“Yeter ki, devletimiz var olsun. Yeter ki, Cumhurbaşkanımız liderliğinde ülkemiz yoluna devam etsin. Yeter ki, Türkiye düşmanları sevinemesin. Bundan sonraki süreçte bizim yapmamız gerekenler, vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi, milletimizi birleştirmek. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Cumhuriyetimizin 100. yılında güzel bir başlangıç oldu.” ifadelerini kullandı.



Toplantıya, İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz ve İlçe Başkanı Okay Bilgin de katıldı.

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