Voleybolu sokaklara taşımayı amaçlayan Red Bull Back Line başladı

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ANTALYA (AA) - Red Bull Back Line heyecanı, Antalya'da gerçekleştirilen eleme etabıyla start aldı.

Antalya Spor Salonu Etkinlik Alanı'nda düzenlenen ve voleybolu sokaklara taşımayı amaçlayan organizasyonda, 18 takım mücadele etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın açılış servisini yaptığı Antalya elemelerinin kazanan takımları "Masters" ve "Çıvgın" oldu. Kazanan takımlar, İstanbul'da organize edilecek final etabına katılmaya hak kazandı.

8-9 Temmuz'da İzmir, 16 Temmuz'da Ankara ve 21-22 Temmuz'da İstanbul’da gerçekleştirilecek diğer etaplar için ise ön kayıtlar 17 Haziran'dan itibaren yapılabilecek. Etkinlik, 23 Temmuz'da İstanbul'da organize edilecek final etabıyla tamamlanacak.

Red Bull Back Line, voleybolu sokağa taşımayı amaçlarken aynı zamanda kuralları da daha eğlenceli hale getiriyor. Turnuva kapsamında set kazanan takımın sahası 1 metre daralıyor. Böylelikle seti kazanan ekip skor avantajının yanında daha küçük sahada oynama avantajı elde ediyor.

Turnuvada 4 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşan takımlar elemelerde 11 puanlık 3 set üzerinden, çeyrek finaller itibarıyla ise 5 set üzerinden mücadele edecek. Karşılaşmalarda her iki takımın da sahada en az 1 kadın ve 1 erkek oyuncu bulundurması gerekiyor.





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