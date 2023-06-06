Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan R.Ş. ve M.E.G. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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