Antalya'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde trafikte seyreden bir otomobile tutunan patenli gençlerin yolculuğu tehlike oluşturdu.

Antalya genelinde yaşları 15 ile 17 arasında değişen gençlerin paten tutkusu, zaman zaman tehlikeli boyutlara ulaşıyor.

Araçların arkasına tutunarak kazaya davetiye çıkaran gençlere sürücüler de tepki gösteriyor.

Konyaaltı Caddesi'nde trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafikte seyreden bir otomobile ve motosiklete tutunarak kayan patenli gençler kazaya adeta davetiye çıkardığı görüldü.

Gençlerin tehlikeli yolculuğu, otomobilin bir süre sonra yön değiştirmesiyle sona erdi.

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