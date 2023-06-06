Antalya'da kurallara uymayan 601 sürücüye ceza

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ANTALYA (AA) - Antalya'da helikopter ve drone destekli denetimlerde kurallara uymayan 601 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Mayıs ile 5 Haziran tarihlerinde farklı saatlerde helikopter ve dron destekli emniyet kemeri, radar, alkol, yük ve yolcu taşımacılığı, ışık, hatalı sollama konularında denetim yapıldı.

Kentin birçok noktasında geniş kapsamlı gerçekleştirilen denetimlerde 601 sürücüye trafik idari para cezası verildi.

Ayrıca, Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda ise 305 kişi trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.





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