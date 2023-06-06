Fethiye'de salça kazanına düşen 2 yaşındaki bebek, ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde salça kazanına düşerek vücudunda yanık oluşan 2 yaşındaki bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Çatalarık Mahallesi'nde, 2 yaşındaki Ö.M.A, ailesi salça yaptığı sırada kazana düştü.

Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan A'nın vücudunda 2. derece yanık oluştuğu belirlendi.

İlk müdahalesi yapılan bebeğin İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine nakli için Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talep edildi.

Dalaman Havalimanına inen ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilen ve tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.