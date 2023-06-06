Manavgat'ta piknik yapan gencin aracına giren tilki görüntülendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanda piknik yapan gencin arabasına girip börek kabını açmaya çalışan tilki, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçedeki Seleukeia Antik Kenti bölgesindeki ormanlık alanda arkadaşlarıyla piknik yapan Alperen Uslu, araçtan malzemeleri indirdikten sonra tekrar gittiğinde aracının içinde bir tilkinin börek kapını almaya çalıştığını gördü. Börek kabının kapağını alarak kaçan tilkiye, "Kapağı bırak, börek vereyim" diye bağıran Uslu, bir süre sonra tekrar yanlarına gelen tilkiye börek verdi.

Tilkiyi cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Uslu, gazetecilere, ilginç bir olay yaşadığını belirtti.

Tilkinin almak için uğraştığı böreği kendi elleriyle verdiğini dile getiren Uslu, tilkinin alıp kaçtığı kabın kapağını ise bıraktığı yerden aldığını söyledi.

Uslu'nun cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde de tilkinin bir süre aracın etrafında dolaştığı, önce arka kapıdan aracın içine girip çıktığı, ardından ön yolcu kapısının açık camından içeri girerek kırmızı kapağı alıp kaçtığı görülüyor.

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