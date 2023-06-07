Kurban Bayramı tatili iç turizmi hareketlendirecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban Bayramı tatili iç turizmi hareketlendirecek

AA

Kurban Bayramı tatili iç turizmi hareketlendirecek

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR / AYŞE YILDIZ - Her yıl milyonlarca yabancı turistin tercih ettiği Antalya, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla iç turizmde de hareketlilik yaşayacak.

Turizm sezonuna hızlı başlayan, denizi, kumu, güneşi, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleriyle dikkati çeken kentte, farklı ülkelerden gelen turistler tatilin keyfini çıkarıyor.

Yılın 5 aylık döneminde hava yoluyla 3 milyon 405 bin 458 yabancı turistin konuk edildiği bölgede, Kurban Bayramı tatilinin uzamasıyla iç pazar rezervasyonlarında da yoğunluk başladı. Antalya merkez ve turistik ilçelerindeki birçok turistik tesisin doluluğunun yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

- İç pazarda hareketlilik beklentisi

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla iç pazarda ciddi hareketlilik beklediklerini söyledi.

İnsanların tatili özlediğini ifade eden Kavaloğlu, "Ramazan Bayramı çok yoğun değildi, yüzde 80 doluluklarla geçmişti. Kurban Bayramı'nda Antalya bölgesinde doluluk yüzde 100'ü bulacak. Sınavlar bitmiş olacak, tatil başlayacak. Ülkenin siyasi konjonktürü belirlendiği için belirsizlik de ortadan kalktı. Artık insanlar tatil düşünmeye başlayacak." diye konuştu.

Kavaloğlu, Kurban Bayramı rezervasyonlarının gelmeye başladığını bildirdi.

- "Akdeniz ve Ege bandı çok yoğun olacak"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin de seçimlerin sona ermesi ve havanın ısınmasıyla en avantajlı döneme girdiklerini belirtti.

Turizm rakamlarında rekorların kırıldığını anlatan Perçin, yaz sezonunun yabancıların yanı sıra okulların tatile girmesi ve bayram tatili dolayısıyla Türk misafirlerin de gelmesiyle çok yoğun olacağını dile getirdi.

Antalya'nın önemli bir destinasyon olduğuna işaret eden Perçin, şunları kaydetti:

"Bayram tatilinin başlamasıyla iç turizm daha da hareketlenecek ve Akdeniz-Ege bandı çok yoğun olacak. Zaten yurt dışından gelen rezervasyonlar da iyiydi. Ege ve Akdeniz bandındaki birçok otelinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşacağına inanıyorum. Bayram tatili boyunca iç turizmde Antalya genelinin yanı sıra Türkiye'deki bazı lokasyonların belli bir doluluk oranına ulaşmasını bekliyoruz."

Perçin, turizm sezonunun geneli için de güzel geçeceği beklentisinde olduklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Phaselis'te ikinci yürütmeyi durdurma kararı
YEREL HABERLER Phaselis'te ikinci yürütmeyi durdurma kararı
Finike'de portakal ve nar ağacı budama fiyatları belirlendi
YEREL HABERLER Finike'de portakal ve nar ağacı budama fiyatları ...
1 milyar dal kesme çiçekten 165 milyon dolar gelir hedefi
YEREL HABERLER 1 milyar dal kesme çiçekten 165 milyon dolar gelir ...
Manavgat'ta piknik yapan gencin aracına giren tilki görüntülendi
YEREL HABERLER Manavgat'ta piknik yapan gencin aracına giren tilki ...
Fethiye'de salça kazanına düşen 2 yaşındaki bebek, ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi
YEREL HABERLER Fethiye'de salça kazanına düşen 2 yaşındaki bebek, ...
Aracından kapağı alan tilkiye börek verdi
YEREL HABERLER Aracından kapağı alan tilkiye börek verdi
Antalya'da kurallara uymayan 601 sürücüye ceza
YEREL HABERLER Antalya'da kurallara uymayan 601 sürücüye ceza
Finike'de bir parka "Şehit Jandarma Er Mustafa Başkaya" adı verildi
YEREL HABERLER Finike'de bir parka "Şehit Jandarma Er Mustafa ...
Antalya'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu
YEREL HABERLER Antalya'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu
Antalya'da "Sağlık İçin Filede Buluşalım" voleybol turnuvası düzenlenecek
YEREL HABERLER Antalya'da "Sağlık İçin Filede Buluşalım" voleybol ...
Kaş'ta deniz dibi temizliği yapıldı
YEREL HABERLER Kaş'ta deniz dibi temizliği yapıldı
Antalyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını ...
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli ...
Voleybolu sokaklara taşımayı amaçlayan Red Bull Back Line başladı
YEREL HABERLER Voleybolu sokaklara taşımayı amaçlayan Red Bull Back ...
AK Parti İl Başkanı Çetin, seçim sonuçlarını değerlendirdi
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Çetin, seçim sonuçlarını ...
Manavgat'ta kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Manavgat'ta kaçak içki operasyonunda bir şüpheli ...
Antalya'da çevre temizliği etkinlikleri düzenlendi
YEREL HABERLER Antalya'da çevre temizliği etkinlikleri düzenlendi
Antalya'da elektrik akımına kapılan genç 55 gün sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Antalya'da elektrik akımına kapılan genç 55 gün sonra ...
Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu
YEREL HABERLER Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu
Elmalı'da son yağışlar çiftçileri memnun etti
YEREL HABERLER Elmalı'da son yağışlar çiftçileri memnun etti
Antalya'da sulama kanalına düşen yaşlı adam boğuldu
YEREL HABERLER Antalya'da sulama kanalına düşen yaşlı adam boğuldu
Papağanı kurtarmak isterken elektrik akımına kapılan Halil, öldü
YEREL HABERLER Papağanı kurtarmak isterken elektrik akımına kapılan ...
Kaş Kırsalında Yöresel Ürünler Turizmle Buluşuyor Projesi sürüyor
YEREL HABERLER Kaş Kırsalında Yöresel Ürünler Turizmle Buluşuyor ...
AK Parti'li meclis üyesi denizin altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini açtı
YEREL HABERLER AK Parti'li meclis üyesi denizin altında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.