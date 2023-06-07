Antalya'da seyir halindeyken alev alan tur otobüsünde hasar oluştu

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ANTALYA (AA) - Antalya’nın Serik ilçesinde tur otobüsünde çıkan yangın hasara neden oldu.



E.E. idaresindeki 07 AAT 336 plakalı tur otobüsünün motor kısmı, D 400 kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü, otobüsü yol kenarında durdurarak 25 turisti araçtan tahliye etti.



Yol kenarında dükkanı bulunan esnaf Yusuf Şatır, yangına hortumla müdahale etmeye çalıştı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda, otobüsün motor kısmında hasar meydana geldi.

Esnaf Yusuf Şatır, otobüsten bir anda dumanlar yükselmeye başladığını ifade ederek, "Önce 5 dakika boyunca etrafa duman yayıldı, daha sonra alev aldı. Hemen hortumla söndürmeye çalıştım fakat yangını itfaiye ekipleri gelince söndürebildik." dedi.



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