Antalya'da bir otomobile sprey boyayla zarar verilip lastikleri kesildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde park halindeki bir otomobile sprey boyayla zarar verilip lastikleri kesildi.



Edinilen bilgiye göre, Altındağ Mahallesi'nde bir iş merkezinin otoparkında bulunan 34 RK 6929 otomobilin üzerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boya ile kalp işaretleri çizilip, 'Serap, Adem, seni seviyorum, beni bırakma, benimsin' yazıldı.



Kaportasının büyük bir kısmı boyanan aracın 4 lastiğinin de kesildiği görüldü.

Polis, ihbar üzerine şüpheli ya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



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