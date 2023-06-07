Antalya'da kiraladıkları villada sigara imal eden 2 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Alanya ilçesinde kiraladıkları villada kaçak sigara imal eden iki kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir villada sigara dolum makinesiyle kaçak sigara imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 bin bandrolsüz makaron, 50 kilogram kaçak tütün, sigara dolum makinesi, 50 bin boş makaron ele geçirildi.

Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

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