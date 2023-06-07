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Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off final serisi

AA

Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off final serisi

ANTALYA (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi dördüncü maçında Konyaaltı Belediyespor, konuk ettiği Kastamonu Belediyespor'u 33-31 mağlup etti.

Akdeniz Üniversitesi Mavi Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 19-15 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kıyasıya mücadelenin olduğu ve TRT Yıldız Spor kanalından canlı yayımlanan maç, Konyaaltı Belediyespor'un 33-31 galibiyetiyle sona erdi.

Antalya ekibi, bu sonuçla seride skoru 2-2'ye getirdi.

Kastamonu Belediyespor, play-off serisinin ilk mücadelesini Antalya'da 34-33, Kastamonu'da oynanan ikinci karşılaşmayı 32-30'luk skorla kazanmış, Konyaaltı Belediyespor da Kastamonu'daki üçüncü maçtan 33-32 üstün ayrılarak seriyi 2-1'e getirmişti.

Şampiyon takımın belirleneceği son maç, 10 Haziran Cumartesi günü Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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