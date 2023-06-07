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ANTALYA (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi dördüncü maçında Konyaaltı Belediyespor, konuk ettiği Kastamonu Belediyespor'u 33-31 mağlup etti.

Akdeniz Üniversitesi Mavi Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 19-15 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kıyasıya mücadelenin olduğu ve TRT Yıldız Spor kanalından canlı yayımlanan maç, Konyaaltı Belediyespor'un 33-31 galibiyetiyle sona erdi.

Antalya ekibi, bu sonuçla seride skoru 2-2'ye getirdi.

Kastamonu Belediyespor, play-off serisinin ilk mücadelesini Antalya'da 34-33, Kastamonu'da oynanan ikinci karşılaşmayı 32-30'luk skorla kazanmış, Konyaaltı Belediyespor da Kastamonu'daki üçüncü maçtan 33-32 üstün ayrılarak seriyi 2-1'e getirmişti.

Şampiyon takımın belirleneceği son maç, 10 Haziran Cumartesi günü Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda yapılacak.

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