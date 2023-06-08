Dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Kaş'ta "sıfır atık dalışı" yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Kaş'ta "sıfır atık dalışı" yaptı

AA

Dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Kaş'ta "sıfır atık dalışı" yaptı

ANTALYA (AA) - Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, mavi sulardaki kirlilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde "sıfır atık dalışı" yaptı.

Etki Çemberleri Vakfının "Plastiksiz Kaş Projesi" kapsamında, hazır giyim firması Koton'un katkısıyla 8 Haziran Dünya Okyanus Günü'nde düzenlenen etkinliğe, Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, Kaş Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Demirci, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ile Etki Çemberleri Vakfının kurucusu Aylin Gezgüç katıldı.

Ercümen, buradaki konuşmasında, Kaş'a sürekli olarak yarışlar ve rekor dalışları için geldiğini, burada birçok rekorlara imza attığını belirtti, bugünkü dalışla da farkındalık oluşturmak istediğini söyledi.

Dalışlarında denizde en fazla karşılaştığı şey olan balıkların yerini plastiklerin almaya başladığına dikkati çeken Ercümen, "Kaş nispeten çok daha korunmuş bir alan. Fakat burada dün bir antrenman dalışı yaptık. Beklemediğim şekilde plastikle karşılaştım. Daha önce Antarktika'da insan yaşamayan bir alanda mikro plastiklere rastladığımız için bu maalesef biraz normale döndü ve amacımız bunu biraz değiştirmek. Dolayısıyla bugün yapacağımız dalış farkındalık için çok önemli. Güzel bir başlangıç olacak. Ben de bunun bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum." dedi.

Kaş Kaymakamı Murat Öztürk de ilçenin "plastiksiz" olması için atılan her adımın heyecan verici olduğunu ve projeye katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Öztürk, "Türkiye'de her yıl yaklaşık 350 milyon ton plastik kullanımı varmış ve maalesef bunun yüzde 91'i geri dönüşüm olmuyormuş. Bu bizim suyumuzu kirletiyor, doğamızı, çevremizi kirletiyor. Kaş bize bir miras. Bizden sonraki nesillere bırakmamız lazım. Deniz çok güzel, su çok güzel. Böyle bir doğa, güzellik var fakat biz bunun değerini bilmiyoruz. Plastik kullanımı gerçekten doğaya, çevreye ekosisteme çok büyük zarar veriyor. Kaş'ta yaklaşık 50 işletmeyle galiba ön görüşmeler tamamlanmış. Plastik yerine kağıt ve ahşap kullanımı vardı çocukluğumuzun Türkiye'sinde. Keşke çocukluğumuz Türkiye'sine geri gitsek bu konuda. Plastik kullanımını engellememiz lazım." diye konuştu.

Plastiksiz Kaş Projesi'nin lideri, Etki Çemberleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Gezgüç de dünyada her yıl yarısı yalnızca bir kez kullanılmak üzere tasarlanmış 400 milyon tondan fazla plastik üretildiğine dikkati çekerek, "Sadece Akdeniz'e günde yaklaşık 144 ton ile plastik bırakan bir ülkeyiz ve maalesef bu alanda diğer ülkeler arasında birinci durumdayız. Denizlerimizi plastik atıklardan koruyabilmek için Plastiksiz Kaş Projesi'ni başlattık. Bu alanda etkili bir mücadele için bir an önce tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz da "Suya Saygı" diyerek hazırladıkları özel koleksiyonları 5 sezondur müşterileriyle buluşturduklarını, az kaynak tüketen, daha sürdürülebilir ürünlerden oluşan koleksiyonlarla 10 milyon 783 bin litre su tasarrufu yaptıklarını ve 823 bin kilogram daha az karbon emisyonu oluşturduklarını anlattı.

Çevreye duyarlı ürünler üreterek ve plastik kullanımının azaltılmasını destekleyerek sektörü de bu harekete davet etmek üzere önemli adımlar attıklarını söyleyen Yılmaz, "Bugün ülkemizin nadir güzelliklerinin ve deniz altı yaşamının bulunduğu Kaş bölgemizde başlayan plastiksizleşme mücadelesinin örnek teşkil etmesini, diğer sahil illerimizdeki işletmelere model olmasını gönülden diliyorum. Değişim ancak ve ancak birlikte mümkün." dedi.

Konuşmaların ardından Ercümen, zodyak ile açıldığı denizde dalış yaptı.

Denizden bazı plastik atıklar ile kamp sandalyesi çıkaran Ercümen, su altında kirliliğe karşı pankart açtı.

Ercümen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Koton'un ve Etki Çemberleri Vakfının projesine destek vermek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini, kirliliğin en önemli etkenlerinden olan plastik atıklara ve sulardaki kirliliğe dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Son yıllardaki dalışlarında karşılaştığı plastiklerin dünyanın en büyük sorunlarından biri olduğunu, bu dalışı da plastiksiz bir Kaş için plastiksiz bir Akdeniz için yaptığını belirten Ercümen, şunları kaydetti:

"Amacımız daha fazla işletmeyi daha az plastik kullanımına yönlendirmek ve tek kullanımlıkları kullanmamalarını sağlamak. Dalışlarımda suyun altında çok çeşitli atıklarla karşılaşıyorum. Çok şeyler gördüm. Aklınıza gelebilecek her şey var ama tabii en üzücü olan örneği bir caretta carettanın boynuna ip dolanıp suyun yüzüne çıkamayıp nefes alamaması ve bu yüzden yaşamını suyun altına boğularak yitirmesi veya bir balinanın veya bir yunusun bir çöp poşetini denizanası zannedip onunla oynarken boynuna takılması, yutması ve yine acı çekerek can vermesi. Bunlarla karşılaşıyoruz. Bunlar çok üzücü. Sadece doğayı ve canları sevdiğimiz için değil. Bu hepimizin ortak sorunu. Ekosistemin en büyük sorunu. Bunların önüne geçebilmek için bu dalışları ve farkındalık çalışmalarını yapıyoruz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aralarında gurbetçilerin de olduğu 5 bin tatilci, kopya site mağduru
YEREL HABERLER Aralarında gurbetçilerin de olduğu 5 bin tatilci, ...
Deprem korkusu deniz manzaralı evleri gölgede bıraktı
YEREL HABERLER Deprem korkusu deniz manzaralı evleri gölgede bıraktı
Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off final serisi
YEREL HABERLER Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off final serisi
Antalya'da "2. Korkuteli Eğitim Şenliği" yapıldı
YEREL HABERLER Antalya'da "2. Korkuteli Eğitim Şenliği" yapıldı
Muratpaşa'da "Renklerle Senfoni" sergisi açıldı
YEREL HABERLER Muratpaşa'da "Renklerle Senfoni" sergisi açıldı
Antalya, lüks yolcu gemisi "Vista" ile gelen 1205 turisti ağırladı
YEREL HABERLER Antalya, lüks yolcu gemisi "Vista" ile gelen 1205 ...
Antalya'da kiraladıkları villada sigara imal eden 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da kiraladıkları villada sigara imal eden 2 ...
Antalya'da beton direğe çarpan minibüsteki kadın öldü
YEREL HABERLER Antalya'da beton direğe çarpan minibüsteki kadın öldü
Antalya'da bir otomobile sprey boyayla zarar verilip lastikleri kesildi
YEREL HABERLER Antalya'da bir otomobile sprey boyayla zarar verilip ...
Antalya'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 ...
(ÖZEL) Hentbol şampiyonası için Konyaaltı Plajı'na 1500 ton özel kum serildi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Hentbol şampiyonası için Konyaaltı Plajı'na ...
Elmalı'da öğrenciler Avlan Gölü'nde çevre temizliği yaptı
YEREL HABERLER Elmalı'da öğrenciler Avlan Gölü'nde çevre temizliği ...
Otomobilin üzerine sprey boya ile aşk mesajları yazılıp, lastikleri kesildi
YEREL HABERLER Otomobilin üzerine sprey boya ile aşk mesajları ...
Antalya'da seyir halindeyken alev alan tur otobüsünde hasar oluştu
YEREL HABERLER Antalya'da seyir halindeyken alev alan tur otobüsünde ...
Antalya'da kırmızı ışıkta "jonglör" gösterisi
YEREL HABERLER Antalya'da kırmızı ışıkta "jonglör" gösterisi
Minibüs direğe çarptı; sürücü yaralandı, eşi öldü
YEREL HABERLER Minibüs direğe çarptı; sürücü yaralandı, eşi öldü
Kurban Bayramı tatili iç turizmi hareketlendirecek
YEREL HABERLER Kurban Bayramı tatili iç turizmi hareketlendirecek
Phaselis'te ikinci yürütmeyi durdurma kararı
YEREL HABERLER Phaselis'te ikinci yürütmeyi durdurma kararı
Finike'de portakal ve nar ağacı budama fiyatları belirlendi
YEREL HABERLER Finike'de portakal ve nar ağacı budama fiyatları ...
1 milyar dal kesme çiçekten 165 milyon dolar gelir hedefi
YEREL HABERLER 1 milyar dal kesme çiçekten 165 milyon dolar gelir ...
Manavgat'ta piknik yapan gencin aracına giren tilki görüntülendi
YEREL HABERLER Manavgat'ta piknik yapan gencin aracına giren tilki ...
Fethiye'de salça kazanına düşen 2 yaşındaki bebek, ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi
YEREL HABERLER Fethiye'de salça kazanına düşen 2 yaşındaki bebek, ...
Aracından kapağı alan tilkiye börek verdi
YEREL HABERLER Aracından kapağı alan tilkiye börek verdi
Antalya'da kurallara uymayan 601 sürücüye ceza
YEREL HABERLER Antalya'da kurallara uymayan 601 sürücüye ceza

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.