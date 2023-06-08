Antalya'da başarılı öğrencilere "Noter Amca Ödülleri" verildi

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde, Çanakkale 1. Noterliğinden emekli avukat Faik Bozkurt tarafından, okullarını dereceyle bitirecek ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ödüllendirildi.

"Noter Amca Ödülleri" olarak bilinen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen tören, Akseki Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Programa, Faik Bozkurt ve ailesinin yanı sıra Kaymakam Volkan Hülür, Belediye Başkan Vekili Dilek Arısoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tunçer, İlçe Emniyet Amiri Oğuz Orçan, öğretmen ve öğrenciler ile velileri katıldı.

Törende, 11 okuldan birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecesiyle mezun olan 39 öğrenciye, Bozkurt tarafından "Noter Amca Ödülleri" verildi. Birinciler çeyrek altın, ikinci ve üçüncüler ise parayla ödüllendirildi, başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler de takdim edildi.



Bozkurt, yaptığı konuşmada, ödülleri öğrencileri çalışmaya, başarıya ve yarışmaya teşvik etmek amacıyla verdiğini söyledi.

Faik Bozkurt'un kızı Prof. Dr. Çağla Bozkurt Güzel ise öğrencilere seslenerek, şunları kaydetti:

"İçinizden bir kişi bile kendi sınırlarını zorlayıp daha ileri giderse işte o zaman bu ödüller yerini bulmuş olacaktır. Nasıl ki babam Değirmenlik köyünden kamyon üstünde İstanbul'a gidip avukat noter olmuşsa, nasıl ki ben köyümden çıkıp üniversitede profesör olduysam, sizler de isterseniz, çabalarsanız, azmederseniz en az bizler kadar ileri gidebilirsiniz ve başarılı olabilirsiniz. Aileniniz ve Akseki'nin gururu olursunuz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.