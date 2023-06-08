Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri, Antalya'da başladı

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ANTALYA (AA) - Hentbolda Avrupa Plaj Turu Finalleri, Antalya'da başladı.

Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) plaj hentbolunda kulüpler bazında en önemli organizasyonu olan finaller, Konyaaltı sahilinde oluşturulan sahalarda gerçekleştiriliyor.

Türkiye Hentbol Federasyonu ile Konyaaltı Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Avrupa Plaj Turu Finalleri'nde, 2021-2022 sezonunda Avrupa çapında oynanan 51 resmi turnuva sonuçlarına göre sıralanan 11 ülkeden 14 kadın, 14 erkek takımı mücadele edecek.

Türkiye'nin Konyaaltı Belediyesi'nin iki takımıyla temsil edildiği organizasyon, 11 Haziran Pazar günü sona erecek.

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