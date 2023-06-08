Akseki'de kadın temalı resim sergisi düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile kadın temalı resim sergisi açıldı.

ATASEM ve Akseki Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan kursta yapılan resimler, Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenmeye başlandı.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür ile eşi Kübra Hülür, Belediye Başkan Vekili Dilek Arısoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı'nın da katıldığı açılış programında, ziyaretçiler resimleri inceledi.



İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fevzi Aslanboğa, yaptığı konuşmada, "Hayatımız her anlarında olmalarından gurur duyduğumuz, 'iyi ki varlar' dediğimiz kadınlarımız için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapmayı planlamıştık ancak ülkemizde meydana gelen deprem felaketini bizde burada derinden hissetmemizden dolayı ertelemiştik. Burada kadınlarımıza olan aynı duygu ve düşüncelerimize açılışını gerçekleştireceğimiz sergimize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz." dedi.

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