Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Çalışmada belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda 10 gram sentetik uyuşturucu, 20 uyuşturucu hap, 4 gram kenevir tohumu, 4 uyuşturucu öğütücüsü, 30 paket doldurulmuş bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı), 5 kilo işlenmemiş tütün, 300 boş makaron ve sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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