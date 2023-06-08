Milli sporcu Coş, Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda derece için yarışacak

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ANTALYA (AA) - Kaş Belediyespor forması giyen İsa Furkan Coş, İspanya'da 10-18 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda mücadele edecek.



Başarılı sporcu Coş, İlçe Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ı ziyaret ederek, spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Ulutaş'a teşekkür etti.



Şampiyonada farklı bir maraton ve heyecan yaşayacağına işaret eden Coş, ay yıldızlı formanın verdiği gurur ve motivasyonla en güzel dereceleri almak istediğini söyledi.



Başkan Ulutaş da gençlerin spora yönelmesinin kıymetli olduğunu belirterek, belediye olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.







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